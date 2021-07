Milan, non solo Coutinho: sondaggio per un altro blaugrana

Il Barcellona è disposto a cedere nell’immediato il centrocampista. Il Milan ha chiesto informazioni, anche se il giocatore ha una priorità

Il Milan continua la sua ricerca al quarto centrocampista da regalare a Stefano Pioli. La prossima stagione ci sarà da affrontare davvero tanti impegni, e la batteria dei mediani deve essere molto ampia per consentire le giuste rotazioni. La necessità è quella di mettere a segno un colpo di qualità e ovviamente esperienza. Pare che il Milan voglia seguire la stessa strategia ideata per l’attacco, ovvero quella di mettere a segno non uno ma ben due colpi di mercato: uno d’esperienza e uno giovane ma di prospettiva.

Se per l’attacco si è pensato a Kaio Jorge, per il centrocampo il profilo giovane più gradito è quello di Boubacar Kamara. Ma c’è anche da valutare cosa il Milan voglia fare con Warren Bondo, il classe 2003 che è prossimo all’approdo in rossonero. Da sciogliere è anche il nodo attorno al futuro di Tommaso Pobega. Alla fine, Stefano Pioli potrebbe decidere di tenere il centrocampista italiano e inserirlo nella sue gerarchie.

Ma prima di pensare agli innesti giovani, il Milan deve occuparsi di acquisire un mediano d’esperienza che insieme a Bennacer, Kessie e la promessa Tonali possa garantire una buona presenza in Champions League. Il profilo in pole è sicuramente quello di Tiemouè Bakayoko, che potrebbe rappresentare un felice ritorno. Ma il Milan pare abbia chiesto informazioni anche per un mediano in forza al Barcellona e che rappresenta un esubero della rosa di Koeman.

Leggi anche:

Esubero Pjanic, il Barcellona lo cede quasi gratis

TuttoMercatoWeb ci informa sul futuro prossimo di Miralem Pjanic, il centrocampista bosniaco reduce da una pessima stagione al Barcellona. Prelevato dalla Juventus nel 2019 è già pronto a cambiare nuovamente club. Pjanic vorrebbe il gran ritorno alla Juve adesso guidata da Max Allegri, ma pare che Agnelli sia troppo impegnato e interessato alla trattativa che porta a Manuel Locatelli.

Nel frattempo, riporta la medesima fonte, l’Inter e il Milan hanno chiesto informazioni sul giocatore. Il fattore davvero conveniente, oltre alla qualità indiscussa del giocatore, è che il Barcellona è disposto a cedere Miralem quasi gratis (un piccolo indennizzo), pur di annullare il peso dei 7,5 di milioni di stipendio sul monte ingaggi.

La fonte sottolinea che Pjanic vorrebbe tornare alla Juventus, ma se ciò non fosse possibile è chiaro che valuterebbe le altre offerte. C’è la sensazione che il destino del bosniaco possa risolversi entro la fine questa settimana.