Tonali: “Vedrete il vero Sandro. Ingaggio ridotto? Il Milan viene prima”

Tonali determinato a dimostrare di essere da Milan nella nuova stagione. Obiettivi importanti. Contento anche dello stipendio tagliato.

Prima stagione con alti e bassi, ma nella seconda Sandro Tonali vuole dimostrare che il Milan ha fatto bene a dargli fiducia. L’ex Brescia è chiamato a fare un salto di qualità.

Il club rossonero lo ha voluto tenere, trattando a condizioni diverse da quelle pattuite nel 2020 il suo acquisto a titolo definitivo. La negoziazione con Massimo Cellino è stata lunga, ma alla fine è sfociata in un accordo. Il giocatore ci teneva a restare e intende far vedere il suo vero valore.

Milan news, Tonali crede in sé e nella squadra

Tonali in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha espresso la sua determinazione nel volersi migliorare: «Il vero Tonali lo vedrete quest’anno. Sono cresciuto, dentro e fuori dal campo. La scorsa stagione potevo fare meglio. Non è stata la mia migliore annata, anche perché è stata particolare, complicata: il Covid mi ha fermato quasi subito, ci ho messo un po’ a carburare. Quest’anno sarà un’altra storia, anche se so di dover migliorare. Posso assicurare che farò di tutto per dimostrare di essere da Milan».

Al centrocampista bresciano viene chiesto della sua decisione di abbassarsi l’ingaggio pur di rimanere al Milan, nonostante altre offerte: «Perché la voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero. Per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che stare bene in una squadra sia imprescindibile. Al Milan posso centrare tutti i miei obiettivi, posso avere tutto nel club in cui sono felice».

Sandro è felice di avere Stefano Pioli come allenatore, hanno un ottimo rapporto: «Molto bello, è come un padre. Siamo giovani, lui sa quali corde toccare, ci conosce a fondo. Lavoriamo molto di reparto, analizziamo le partite giocate e prepariamo le successive: siamo davvero uniti».

Qualche compagno si è sbilanciato parlando di obiettivo Scudetto e anche Tonali vuole lottare per vincere il campionato: «Sì. Lottiamo tutti insieme, per lo stesso obiettivo. Il pensiero della squadra è unico».

Il Milan disputerà anche la Champions League e il giocatore rossonero indica qual è l’ambizione nella competizione: «Vogliamo fare strada il più possibile. Torniamo dopo tanti anni di assenza e sappiamo che non sarà facile, ma siamo il Milan. L’Europa è casa nostra».