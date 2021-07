Milan, colpo Luis Alberto | Incontro e accordo: le ultime

La Lazio e Luis Alberto avrebbero raggiunto un accordo: il numero dieci biancoceleste può lasciare solo di fronte ad un’offerta da 50 milioni di euro. Il giocatore piace parecchio al Milan

Luis Alberto al Milan, con ogni probabilità rimarrà, solamente, una delle tante voci di calciomercato di un’estate davvero calda. Il numero dieci spagnolo, è vero, piace tanto alla dirigenza rossonera, che ne ha parlato con il suo entourage, lo stesso di Davide Calabria.

Si saranno chieste informazione per conoscere i costi e la fattibilità di un’operazione, che ad oggi appare davvero complicata. Trattare con la Lazio di Claudio Lotito è alquanto difficile, a maggior ragione con un contratto lunghissimo, in scadenza il 30 giugno del 2025.

L’addio al club capitolino potrebbe avvenire solo alle condizioni dettate dal presidente biancoceleste. Il ‘Corriere dello Sport’, in edicola stamani, riporta che ci sarebbe stato un incontro tra il giocatore e la dirigenza del club, che avrebbe raggiunto un accordo: Luis Alberto può lasciare la Lazio solo dinanzi ad un’offerta di ben 50 milioni di euro.

Leggi anche:

Niente Milan

Difficile che qualcuno, oggi, si presenti con così tanti soldi per strappare ai biancocelesti un calciatore forte ma che il prossimo 28 settembre compirà ben 29 anni.

Il Milan non può arrivare certamente a queste cifre, a meno che Lotito e Sarri non accettino contropartite tecniche come possono essere Alessio Romagnoli o Rafael Leao. Impensabile che sia il Villarreal a presentare un’offerta così importante.

E’ estremamente probabile dunque, che alla fine Luis Alberto, continui a vestire la maglia della Lazio. Non sarà lo spagnolo il nuovo trequartista del Milan, che raccoglierà l’eredità del turco.