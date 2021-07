Pioli: “C’è magia tra di noi. Ibra e Kjaer hanno cambiato il Milan”

Lunga intervista concessa da Stefano Pioli a ‘Il Fatto Quotidiano’. Il tecnico del Milan non si pone limite e guarda al futuro con ottimismo

In una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, Stefano Pioli ha parlato di diversi argomenti. Il focus è chiaramente sul Milan e sulla nuova stagione, che si appresta ad iniziare.

I rossoneri si sono ritrovati a Milanello, lo scorso 8 luglio, senza i Nazionali, impegnati agli Europei e alle Olimpiadi. Presto il gruppo sarà unito in vista dell’inizio del campionato in programma il 23 agosto.

Il Milan è chiamato a confermare il secondo posto della passata stagione, o magari, se è possibile migliorarsi: “Gli obiettivi? Siamo il Milan e non ci dobbiamo porre limiti. Sarà difficilissimo perché sette squadre lotteranno per quattro posti. Ma gli ostacoli sono troppo alti solo per chi non ha ambizioni abbastanza forti”.

Non può mancare un messaggio a Ivan Gazidis: “Tutto il Milan fa il tifo per lui. La sua forza è la nostra, siamo orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l’ora di riaverlo con noi».

Il Milan come la Nazionale di Mancini – “Ho rivisto il Milan nel gruppo Nazionale cha ha vinto l’Europeo? In piccolo sì. Sento che c’è empatia, forse addirittura un po’ di magia tra noi”.

Ibra fondamentale – “Mi ha aiutato tanto, è un esempio in tutto quello che fa. Non ci sta a sbagliare neanche un passaggio nel torello. Pretende il massimo da se stesso e dagli altri. Zlatan e Kjaer hanno cambiato la squadra non solo in sento tecnico, ma anche e soprattutto in senso morale”.