Calciomercato Milan – Assalto dall’Inghilterra: pronti 25 milioni

Il giovane fantasista, accostato spesso nelle ultime settimane ai rossoneri, potrebbe approdare in Inghilterra. Pronta un offerta di 25 milioni.

Il Milan continua a vagliare tutte le ipotesi per la trequarti, nel tentativo di regalare a Stefano Pioli il sostituto di Hakan Calhanoglu, accasatosi all’Inter. Con la sua partenza il turco ha lasciato un vuoto tecnico in quella zona di campo, vuoto che va colmato al più presto con l’arrivo di un calciatore di qualità.

Negli ultimi giorni il campo dei nomi sembra essersi ristretto. Il prediletto della società rossonera sembra essere Nikola Vlasic del Cska Mosca. La prima alternativa dei rossoneri rimane invece Josip Ilicic. Occhio però alle soluzioni alternative che sono diverse e non tramontano, almeno fino a quando il Milan non avrà trovato l’accordo per uno dei primi due. In questo senso va registrata un’offerta dalla Premier League per un giovane talento spesso accostato al Diavolo.

L’offerta del Tottenham per Damsgaard

Stiamo parlando del gioiellino della Samp, Mikkel Damsgaard. Secondo quanto riporta La Repubblica il Tottenham, stregato dal fantasista, starebbe infatti preparando un’offerta di 25 milioni di euro, da presentare alla Sampdoria. Circola voce che i doriani siano abbiano intenzione di chiederne 35 per la cessione. La trattativa sarebbe quindi nelle sue fasi iniziali, ma gli Spurs danno l’idea di fare sul serio

Il presidente Ferrero ha spesso ribadito la ferma volontà non di voler cedere il talento danese. Il patron dei blucerchiati però potrebbe cambiare idea di fronte a un’offerta così importante e acconsentire a far partire il classe 2000, protagonista a Euro 2020. Damsgaard è stato accostato con insistenza nei giorni passati al Milan, ma non solo. In Serie A si erano informate anche Juventus e Inter.