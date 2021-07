Milan, la Juve prova lo sgarbo: vuole il centrocampista

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Bakyoko. Anche la Juventus starebbe pensando di puntare sul francese, in uscita dal Chelsea

Non è ancora completo il centrocampo del Milan. I rossoneri, con ogni probabilità, prima della chiusura del calciomercato decideranno di mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo mediano.

Attualmente in rosa ci sono, chiaramente, Franck Kessie – il Milan si augura di risolve la questione rinnovo prima dell’inizio del campionato ma comunque vada l’ivoriano sarà ancora rossonero nella prossima stagione – e Ismael Bennacer. L’ivoriano e l’algerino partono ancora una volta davanti a tutti ma ci sarà la possibilità per Sandro Tonali di mettersi in mostra. Le partite sono tantissime e Stefano Pioli ha dato prova di saper far girare i propri uomini.

Aver iniziato la preparazione, fin dal primo giorno, con il Milan, può certamente aiutare Tonali, intenzionato a ritagliarsi un ruolo da protagonista, riscattando una stagione opaca.

Un altro calciatore che vuole prendersi il Milan è Tommaso Pobega. Il giovane canterano è reduce da una stagione super positiva con la maglia dello Spezia. Il calciatore sfrutterà ogni occasione per convincere Pioli e la dirigenza a puntare su di lui.

Già contro la Pro Sesto, è stato protagonista di un’ottima partita e ha un po’ allontanato le voci che lo vorrebbero ancora via. Alla fine dovrebbe restare, anche grazie alla sua capacità di andare a segno, merce rara per un centrocampista, di questi tempi. L’Atalanta verrà dunque respinta, salvo clamorosi rilanci. Il Milan ha comunque intenzione di mantenere il controllo sul giocatore.

Insidia Juve per Bakayoko

Al di là di Tommaso Pobega, non è da escludere l’arrivo di un altro centrocampista, in vista della partenza di per la Coppa d’Africa di Bennacer e Kessie.

Attenzione dunque alla pista Bakayoko, che tornerebbe di corsa in rossonero. C’è da convincere il Chelsea a cederlo, ancora una volta, in prestito (serve chiaramente il rinnovo).

Nel frattempo, però, giunge notizia di un interessamento dall’Italia per Bakayoko: il francese, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, sarebbe finito nel mirino della Juventus, pronta a sfidare il Milan per riportarlo in Italia.