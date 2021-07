Vlasic, il Milan rischia di perderlo | Offerta dalla Ligue 1

Il Milan punta Vlasic per sostituire Calhanoglu, ma ci sono anche altre squadre sul trequartista croato. Una ha formulato un’offerta al CSKA, stando alle notizie giunte dalla Spagna.

È risaputo che il Milan ha anche Nikola Vlasic tra i propri obiettivi di calciomercato per il ruolo di trequartista. Il giocatore croato piace e potrebbe essere adatto a rimpiazzare Hakan Calhanoglu.

Il club rossonero ha fatto una prima offerta, ma il CSKA Mosca ha rifiutato di cedere il proprio gioiello in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (2o milioni). Valuta il cartellino 30 milioni e preferisce una formula di trasferimento che gli garantisca la cessione definitiva del calciatore. Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero spingersi a proporre l’obbligo di riscatto per venire incontro alla società russa.

Leggi anche:

Mercato Milan, il Monaco vuole Vlasic: c’è la proposta

Il Milan spera di riuscire a sbloccare la trattativa per Vlasic, magari quando avrà fatto qualche cessione e aumentato così il budget a disposizione per il mercato in entrata. Intanto, però, deve stare attento alla concorrenza. Se lo Zenit San Pietroburgo non è una squadra alla quale il CSKA Mosca vorrebbe vendere il calciatore, per ovvie ragioni di rivalità nello stesso campionato, ce ne sono altre che potrebbero infastidire i rossoneri.

Secondo quanto rivelato Todofichajes.com, il Monaco si sarebbe fatto avanti con un’offerta da 30 milioni, bonus compresi. Vlasic è una richiesta dell’allenatore Niko Kovac, connazionale e grande estimatore del trequartista 24enne. L’accordo tra le parti viene dato per vicino in Spagna. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Il Milan non può temporeggiare eccessivamente. Il Monaco potrebbe approfittare dello stallo della trattativa tra i rossoneri e il CSKA Mosca per assicurarsi l’ex talento di Hajduk Spalato ed Everton.

Ad ogni modo, Maldini e Massara hanno pure altri nomi nella lista per il ruolo di fantasista. Dovesse sfumare Vlasic, ci sarebbero delle valide alternative tra cui scegliere.