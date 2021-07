Milan-Modena, assente Pobega per infortunio

Nell’amichevole Milan-Modena non è sceso in campo Tommaso Pobega. Il centrocampista è alle prese con un leggero infortunio

Sta procedendo molto bene l’amichevole tra il Milan e il Modena. Le due squadre si sono incontrate nel campo ribassato di Milanello per dar luogo ad una amichevole, la seconda stagionale per i rossoneri. Stefano Pioli, all’inizio del secondo tempo, ha completamente cambiato la formazione, inserendo in campo alcuni giovani più qualche veterano.

A risaltare è sicuramente l’assenza di Tommaso Pobega, che nella scorsa amichevole contro la Pro Sesto aveva messo in campo un’ottima prestazione. Il centrocampista italiano è comunque in panchina e presente nella distinta dell’amichevole, ma ad ogni modo non prenderà parte alla gara per un leggero infortunio. Infatti, come riportato da calciomercato.com, Pobega ha riportato un affaticamento muscolare dovuto agli alti carichi di lavoro degli ultimi giorni.

Pioli e lo staff tecnico hanno quindi deciso di puntare sulla prudenza e lasciare a riposo il ragazzo.