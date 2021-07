Sportmediaset – Il Psg fa sul serio: pronto l’assalto a Theo Hernandez

I parigini sono pronti ad offrire al laterale rossonero un ingaggio molto più alto. I rossoneri hanno fissato un incontro con l’agente.

Sul mercato il Milan è alle prese con le ultime operazione in entrata per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli. Nel frattempo però c’è da fare attenzione agli interessamenti dei vari top club per i pezzi più pregiati della squadra. Mentre la società è impegnata a trovare un accordo con Franck Kessie, dalla Francia continuano le avances per un altro top player rossonero.

Da diverse settimane il Psg ha infatti messo gli occhi sul terzino rossonero Theo Hernandez e farebbe di tutto per portarlo a Parigi e completare una difesa da sogno insieme agli altri due grandi acquisti, Sergio Ramos e Achraf Hakimi. Il Milan non ha comunque nessuna intenzione, per ora, di prendere in considerazioni eventuali offerte per un giocatore che reputa fondamentale per il progetto.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset il club parigino continua a insistere per il laterale rossonero e sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta molto importante per il giocatore. La proposta di ingaggio è di 5 milioni di euro a stagione, ovvero più del triplo di quanto guadagna attualmente il 24enne al Milan (1,5 milioni annui).

La dirigenza rossonera ha comunque già fissato un incontro con l’agente di Theo Hernandez nelle prossime settimane. Ovviamente l’offerta dei rossoneri, per quanto migliore di quella attuale, non raggiungerà quella dei francesi. Per ora non si avvertono segnali di addio, ma intanto la cifra per un eventuale (poco probabile) trasferimento si aggira intorno ai 60 milioni. Nei prossimi giorni sapremo se il Psg sarà davvero pronto ad affondare il colpo.