Sportmediaset – Kaio Jorge in Italia, ma non al Milan: rossoneri superati

La pista che porta al 18enne brasiliano del Santos potrebbe complicarsi nelle prossime ore. Se il Diavolo non chiude rischia la beffa.

Si sta complicando, e non poco, la trattativa fra il Milan e il Santos per arrivare a portare l’attaccante classe 2002 Kaio Jorge in rossonero. Maldini ha intenzione di affiancare a Ibrahimovic e Giroud un giocatore di prospettiva e il brasiliano rimane la prima scelta. La strategia del Diavolo era quella di temporeggiare, forte del fatto che il contratto del calciatore scade il prossimo 31 dicembre, e che far sei mesi il ragazzo potrebbe arrivare a costo zero.

Purtroppo però la scelta di aspettare potrebbe non premiare i rossoneri. Nelle ultime ore infatti si registrano delle complicazioni nella trattativa. Tali complicazioni sono dovute all’inserimento di un’altra società, anch’essa molto interessata al prospetto e pronta a chiudere subito la trattativa. Il club in questione è proprio la Juventus, con il nuovo tecnico Max Allegri che ha chiesto un altro centravanti per completare il reparto d’attacco per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Sportmediaset, la Vecchia signora avrebbe effettuato il sorpasso sui rossoneri per il giovane centravanti brasiliano del Santos. La trasmissione in onda su Italia Uno specifica che, a differenza del Diavolo, i bianconeri sarebbero disposti ad assecondare la richiesta di 6 milioni di euro del suo club di appartenenza. La dirigenza rossonera è invece ferma a 3.

Ma c’è di più. Viene rilanciata anche l’indiscrezione secondo cui la trattativa potrebbe raggiungere la chiusura tra la giornata di oggi e quella di domani. Kaio Jorge andrebbe a ricoprire il ruolo di quarto attaccante nel pacchetto offensivo di Massimiliano Allegri, dietro a Ronaldo, Dybala e Morata.