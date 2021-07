Calciomercato Milan: preso il giovane Makengo

Sul suo profilo twitter, il giornalista Daniele Longo ha reso noto l’acquisto da parte dei rossoneri dal centrale classe 2004 dal Nantes.

Altro affare in chiusura in casa Milan. La società rossonera è scatenata sul mercato in questa sessione estiva. Stavolta si tratta di un colpo in prospettiva per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il Milan ha acquistato il difensore classe 2004 del Nantes, Clinton Nsiala Makengo. Il calciatore arriva a parametro zero ed è l’ennesimo colpo dei rossoneri dalla Ligue 1.

So arricchisce quindi la colonia francese del Milan. Il 17enne svolgerà le visite mediche di ritiro e verrà presto aggregato alla Primavera di Federico Giunti.