Milan, domani rientrano tre Nazionali: ci sono i nuovi acquisti

Domani arriveranno a Milanello tre pedine importantissime per Stefano Pioli, mentre Simon Kjaer raggiungerà il gruppo tra qualche giorno

Domani sarà un grande giorno a Milanello. Infatti, reduci dagli Europei con annesse vacanze, arriveranno alla corte di Stefano Pioli: Olivier Giroud, Mike Maignan e Ante Rebic. Nessuna sorpresa per l’esterno croato, che si ricongiungerà con i compagni e il mister. Ci si aspetta tanto da Ante la prossima stagione, soprattutto più continuità nelle prestazioni e nei numeri.

Sarà invece il primo giorno a Milanello per i due pezzi da novanta francesi, Giroud e Maignan. Entrambi hanno giocato da riserve l’Europeo da poco terminato, con la loro Francia uscita agli ottavi di finale per mano della Svizzera ai rigori. Al Milan avranno però lo spazio necessario per mettersi in mostra e dimostrare in campo le loro tanto discusse qualità.

L’attaccante classe ‘86 avrà l’importante compito di fare le veci, almeno inizialmente, del leader Zlatan Ibrahimovic. E chissà che in qualche occasione non avremo l’opportunità di vederli giocare insieme, in coppia, in un duo d’attacco esplosivo. Giroud è sicuramente il giocatore più atteso al centro sportivo di Carnago, con Pioli che non vede l’ora di testarlo nelle prossime amichevoli.

Sicuramente anche l’arrivo di Mike Maignan fa battere i cuori ai tanti tifosi rossoneri, dato che il neo vincitore della Ligue 1 sarà chiamato a sostituire il tanto criticato Gianluigi Donnarumma. A detta di molti, Magic Mike non farà affatto rimpiangere l’ormai portiere del Paris Saint Germain.

Dell’arrivo dei tre big ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. La rosea ha inoltre aggiunto che Simon Kjaer, anche lui reduce dall’Europeo ma con un cammino arrivato alle semifinali, si prenderà qualche meritato giorno di vacanza in più.