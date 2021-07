Milan, il primo gol della stagione: chi lo ha segnato nelle ultime stagioni

Con la rete che ha sbloccato il punteggio nell’amichevole con la Pro Sesto, Ismael Bennacer ha segnato il primo gol ufficiale della nuova stagione del Milan. Vediamo chi, nell’ultima decade, ha imitato il centrocampista algerino

Segnare il primo gol di una stagione è sempre gratificante. Comunque vada a finire l’annata, il nome del calciatore che ha segnato per primo nel match inaugurale del precampionato sarà ricordato e resterà negli annali della storia del Milan.

In passato, negli anni ’90, era tradizione a Milanello che a segnare la prima rete dell’annata doveva essere Marco Simone. L’ex attaccante rossonero ci è riuscito per ben quattro stagioni di fila dal 1990 al 1993, per due volte al Varese, una al Monza e un’altra in un’amichevole in famiglia.

Negli anni avvenire nessuno è riuscito a replicare l’exploit di Simone. Nell’ultima decade di storia milanista, tuttavia, un altro attaccante, Suso, ci è andato vicino segnando il primo gol in due annate differenti. Per il resto, ogni inizio stagione ha avuto un marcatore diverso tra top player e comparse in rossonero.

Milan, chi ha segnato il primo gol della stagione dal 2009

Nel nostro excursus sulle stagioni passate, abbiamo considerato come riferimento iniziale della stagione la prima amichevole contro un avversario esterno e non la classica sgambata in famiglia oppure contro la Primavera.

Di seguito, partite e primo marcatore stagionale.

2009: Varese-Milan 0-2 (Inzaghi)

2010: Arsenal-Milan 1-1 (Pato)

2011: Solbiatese-Milan 0-12 (Seedorf)

2012: Schalke – Milan 0-1 (Emanuelson)

2013: Milan-Pergolettese 5-1 (Bakaye Traoré)

2014: Milan-Renate 2-0 (El Shaarawy)

2015: Alcione-Milan 1-5 (De Jong su rigore)

2016: Bordeaux-Milan 1-2 (Suso)

2017: Lugano-Milan 0-4 (Cutrone)

2018: Milan-Novara 2-0 (Suso)

2019: Milan- Novara 1-1 (Theo Hernandez)

2020: Milan – Novara 4-2 (Paquetà)

Suso ha segnato il gol iniziale della stagione 2016-17 con Montella in panchina, l’unica nell’ultimo decennio nella quale il Milan ha vinto un trofeo ovvero la Supercoppa Italiana nella finale contro la Juventus a Doha.

Nell’estate 2017, alla prima ufficiale del Milan “cinese”, Cutrone segna il primo gol di un precampionato da protagonista che gli consentirà la conferma in prima squadra. Lo scorso anno, Paquetà ha segnato. di fatto, con il Novara il suo secondo gol in rossonero prima della cessione a titolo definitivo al Lione, compagine con la quale il brasiliano ha ritrovato una continuità di rendimento mai vista nel biennio milanista.