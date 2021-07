Calciomercato Milan, la mossa dell’Atalanta che potrebbe liberare Ilicic

Mikkel Damsgaard piace parecchio al Milan e alla sua dirigenza. Ma nelle ultime ore una big di Serie A è piombata forte su di lui. C’è già la formula

Il Milan sta valutando le ipotetiche cessioni di Rafael Leao e Jens Petter Hauge, entrambi utilizzati come esterni d’attacco sulla sinistra. Per quanto concerne il portoghese, i rossoneri aprirebbero alla vendita soltanto in caso di un’offerta più che cospicua (30 milioni di euro). Leao ha comunque ribadito la sua volontà di rimanere al Milan anche la prossima stagione, e ad oggi è una situazione, la sua, in continuo evoluzione.

Per quanto riguarda il norvegese ex Bodoe Glimt, l’addio al club rossonero appare più probabile, con Maldini e Massara che contano di guadagnare una significativa plus valenza dalla sua cessione. Hauge non sembra aver instaurato un rapporto idilliaco con Stefano Pioli, che poco lo ha impiegato in campo nella seconda parte di stagione, sotto la perplessità di tanti tifosi. Ed ecco che il Wolfsburg e l’Eintracht Francoforte sono i club più interessati al suo cartellino, con il Milan che deve valutare la migliore offerta.

Nel frattempo, in attesa di sviluppi, Maldini e Massara sono vigili sul nuovo talento danese che ha fatto tanto bene la scorsa stagione con la Sampdoria e ancor di più agli Europei in squadra con Simon Kjaer. Si tratta di Mikkel Daamsgard, anche lui un esterno sinistro d’attacco, che il Milan sta valutando come possibile rinforzo per la prossima stagione. Se Hauge venisse ceduto, la dirigenza rossonera potrebbe tentare il colpaccio.

Ma adesso c’è una big di Serie A che ha messo nel mirino il giocatore e potrebbe precedere la concorrenza.

Calciomercato Milan, piace Daamsgard ma l’Atalanta è in vantaggio

Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano La Repubblica, l’Atalanta è piombata forte su Mikkel Damsgaard e ha già in mente una particolare formula per portarlo tra le sue fila. Innanzitutto, la medesima fonte, afferma che il cartellino del danese, rispetto a quanto affermato tempo fa, può essere alla portata di diversi club (circa 20 milioni di euro). Parliamo pur sempre di un classe 2000.

L’Atalanta sta pensando di inserire nell’affare che porta a Damsgaard, Sam Lammers, attaccante o esterno che molto piace alla Sampdoria. L’olandese, classe 1997, ha una valutazione di circa 6 milioni di euro, quindi gli orobici potrebbero assicurarsi il talento danese per una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Una liquidità che contano di assicurarsi grazie ad alcune importanti cessioni.

Resta da capire se l’Atalanta affonderà a breve il colpo e riuscirà quindi a precedere l’interesse del Milan e tutte le altre pretendenti.