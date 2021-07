Kaio Jorge, è corsa a due: Juve avanti, ma il Milan non molla

Continua la sfida serrata tra Milan e Juventus per Kaio Jorge, ma negli ultimi giorni sembra esserci stata una svolta. Nel frattempo, un altra concorrente si è inserita nella corsa all’attaccante brasiliano

Il mercato del Milan non sembra destinato a fermarsi. Dopo i colpi in entrata di Giroud, Maignan e Ballo-Touré, la dirigenza punta a mettere a segno altri cinque acquisti. Maldini e Massara stanno pensando a completare la rosa di Stefano Pioli con un centrocampista, un trequartista, un esterno destro, un terzino destro e un terzo attaccante giovane e di qualità.

Dopo che le richieste per giovani come Scamacca e Raspadori sono state valutate troppo esagerate, il Milan ha spostato la sua attenzione oltreoceano, e in particolare in Brasile. C’è un giovane, classe 2002, che sta letteralmente facendo girare la testa a diversi club europei. Si tratta di Kaio Jorge, la promessa verdeoro che in particolare Milan e Juventus si stanno contendendo.

Il suo nome è ormai tra i più in voga degli ultimi giorni e se i rossoneri sembravano vicinissimi al suo acquisto, qualcosa sembra essere cambiato. Il Presidente del Santos, Andres Rueda, ha annunciato qualche giorno fa, che è arrivata una sola vera offerta per Kaio Jorge, e indiscrezioni dal Brasile affermano che non è stata emessa nè dal Milan nè dalla Juventus, bensì dal Benfica.

La questione appare poco chiara, dato che in Italia non si parla d’altro che di una sfida serrata tra bianconeri e rossoneri per il talento classe 2002. Addirittura, si afferma che negli ultimi giorni ci sia stato un sorpasso.

Leggi anche:

Obiettivo Kaio Jorge, la Juve ha superato l’offerta del Milan

Il quotidiano La Stampa nella sua edizione odierna fa il punto attorno alla bagarre tra Milan e Juventus per Kaio Jorge. Se il club rossonero si era spinto sino ad un’offerta di 4 milioni – ricordiamo che il contratto del giocatore è in scadenza nel dicembre 2021 – il Santos richiedeva circa 6 milioni.

Adesso, pare che la Juventus abbia messo in atto una importante accelerazione rilanciando al club brasiliano un’offerta superiore a quella del Milan. Secondo La Stampa mancano pochi giorni per la chiusura dell’affare. Nel frattempo, secondo il giornalista Nicolò Schira, anche il Bayer Leverkusen si è fatto avanti per Kaio Jorge.

Ma sulla destinazione ci sono pochi dubbi: l’attaccante vuole giocare in Italia e mettersi subito in gioco in un campionato assolutamente competitivo. Da comprendere se alla fine approderà tra fila della Juve o del Milan. Si era parlato di accordo già stipulato tra i rossoneri e il giocatore, ma alla fine sarà il Santos a valutare l’offerta più vantaggiosa per le sue casse.