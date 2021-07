Calciomercato Milan, alternativa a Dalot: una pista può sfumare

Il Milan insiste per la conferma di Dalot ed è in trattativa con il Manchester United. Accordo non facile. Intanto un’alternativa può sfumare.

Il Milan deve prendere un vice di Davide Calabria e ha sempre Diogo Dalot nel mirino. Il portoghese è stato apprezzato da dirigenza e allenatore nella scorsa stagione, l’idea è quella di riprenderlo.

I contatti con il Manchester United sono in corso, però l’accordo è tutt’altro che vicino. Il club rossonero vuole impostare l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che i Red Devils non gradisce troppo. L’ex Porto vorrebbe ritornare a Milano e la sua volontà potrebbe fare la differenza nella trattativa. Nei prossimi giorni ci possono essere aggiornamenti.

Il Milan deve prendere in considerazione anche alternative a Dalot, visto che l’affare è complicato. Spesso si è parlato di un interessamento per Alvaro Odriozola, terzino dato in uscita dal Real Madrid. Dati i buoni rapporti tra i club, da non escludere un’operazione in prestito.

Ma dalla Spagna il quotidiano AS rivela che Odriozola vorrebbe provare a giocarsi le sue carte con Carlo Ancelotti. Si è presentato in ottima forma alla preparazione e sta cercando di convincere il nuovo allenatore a dargli un’occasione. Nel ruolo ha come concorrenti Dani Carvajal e Lucas Vazquez. Quest’ultimo adattato a terzino da Zinedine Zidane.

Vedremo se Ancelotti deciderà di dargli un’occasione oppure se darà l’ok alla cessione. Il Milan, ma anche altre squadre, attendono novità da Madrid.