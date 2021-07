Calciomercato Milan, offerta ufficiale per il croato

Il Milan continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani. L’ultima idea, questa volta, porta in Croazia: occhi puntati sul terzino dell’Hajduk Spalato Ivan Dominic

Non solo grandi nomi. Il Milan, protagonista assoluto, con sei acquisti, in questa sessione di calciomercato, guarda tanto, anche a giovanissimi profili.

Paolo Maldini, Frederic Massara e tutta la squadra mercato ha messo le mani prima su Mike Maignan, scelto per sostituire Gianluigi Donnarumma, poi sono arrivati i riscatti di Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Brahim Diaz, e gli ultimi acquisti di Olivier Giroud e Ballo-Touré.

Come raccontato ampiamente, il Milan proverà a mettere a segno altri 4-5 giocatori. In contemporanea si sta svolgendo, come dicevamo, un mercato dei giovanissimi. Sono tanti i profili che presto potrebbero sbarcare a Milano: i rossoneri guardano soprattutto in Francia e in Belgio per rafforzarsi.

La linea verde porta soprattutto a Warren Bondo, classe 2003 del Nancy, per il quale ci sono già dei contatti a Casa Milan con l’entourage, e Pierre Dwomoh, 17enne del Genk.

Nome nuovo dalla Croazia

Le ultime notizie, provenienti direttamente dalla Croazia, parlano di un interessamento, da parte del club rossonero, per Ivan Dominic.

Come si legge su Germanijak.hr, il calciatore, un terzino sinistro, classe 2003, ha un contratto in scadenza il prossimo anno e il Milan vorrebbe portarlo in Italia subito. Per l’Hajduk Spalato, club di appartenenza, sarebbe pronta un’offerta ufficiale da 800mila euro più bonus, più una percentuale di un’eventuale rivendita.

Si attendono, dunque, novità in merito a questa possibile trattativa, che potrebbe portare al Milan un nuovo giovane, questa volta croato.