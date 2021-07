Dal Brasile: Kaio Jorge, il Benfica ci prova ma il Milan ha un vantaggio

News dal Brasile sul futuro di Kaio Jorge. Minaccia portoghese per il Milan, che però ad oggi resta avanti.

Proseguono le trattative per portare in Europa uno dei talenti più floridi del calcio sudamericano. Il nome di Kaio Jorge è ormai un punto fermo delle cronache di calciomercato in questi giorni. Il centravanti brasiliano fa sempre parlare di sé per gli aggiornamenti sul suo futuro.

Il Milan lo considera un obiettivo concreto per completare il reparto offensivo. Ma oltre ai rossoneri sul classe 2002 ci sarebbero anche altri club internazionali molto interessati. Tutti colpiti dalle prestazioni positive e letali di Kaio Jorge con il suo Santos.

L’ultima rivale per il Milan arriverebbe dal Portogallo: pare che il Benfica, storico club lusitano, si sia inserito nelle ultime ore per provare ad ingaggiare l’attaccante paulista. La stampa estera parla addirittura di un’offerta ufficiale presentata di recente.

Le ultime informazioni arrivano direttamente dal Brasile, patria del tanto chiacchierato Kaio Jorge. In particolare André Noruega, cronista brasiliano e rappresentante del Santos in Europa, ha fatto sapere della proposta giunta dal Benfica.

Pare che la squadra di Lisbona abbia messo sul piatto un’offerta molto conveniente: 3,5 milioni di euro più il cartellino di due giovani calciatori. Inoltre sono previste anche percentuali su una futura rivendita e la permanenza di Kaio Jorge al Santos fino a dicembre 2021.

L’accordo tra i due club sarebbe molto prossimo. Ma secondo Noruega l’attaccante non accetterà il Benfica: la volontà del giovane calciatore paulista è quella di trasferirsi al Milan, o comunque in Serie A. Addirittura si parla del 99% di possibilità di vedere Kaio Jorge a settembre giocare in Italia.

Santos prefers the Benfica-offer but I doubt Kaio Jorge will accept it. I am 99% confident that he will play in Serie A come september. — André Noruega (@AndreOstgaard) July 26, 2021

Il Milan dunque resta in vantaggio, almeno nei desideri del diretto interessato. Kaio Jorge ha scelto di trasferirsi a Milano e non intende ascoltare proposte da altri campionati europei. Il Benfica si è mosso, ma per il momento soltanto a vuoto.