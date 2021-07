Milan, colpi in avanti | L’annuncio: “Ilicic ad agosto ma anche il trequartista”

Tra Ilicic e Brandt. Il calciomercato del Milan gira attorno a questi nomi, in queste ultime ore. Carlo Pellegatti fa il punto della situazione

Il rinnovo di Franck Kessie, dopo le sue parole, è ormai davvero ad un passo. Nel futuro dell’ivoriano, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà dunque il Milan. Le dichiarazioni, che arrivano da Tokyo, non lasciano dubbi.

Toccherà ad Atangana e Maldini, adesso, trovare un accordo per la fumata bianca. I tifosi sono chiaramente felici, dopo aver vissuto i casi Donnarumma e Calhanoglu. Ora sono in attesa anche dell’acquisto di un nuovo trequartista, di un calciatore, che possa prendere il posto del turco.

Nuovo trequartista

E’ tornato di moda il nome di Ilicic. Ma la sensazione, come più volte detto, è che il calciatore dell’Atalanta possa arrivare ma come alternativa sulla destra e non per il ruolo di trequartista dove servo qualcuno con altre caratteristiche.

Sensazioni, che trovano conferme nelle parole di Carlo Pellegatti, intervenuto su YouTube: “La vera cosa è che il Milan potrebbe prenderlo, dopo metà agosto, se ci fosse la possibilità di acquistarlo in prestito – ammette il giornalista – Ho saputo dall’entourage di Ilicic che il Milan non ha fatto passi importanti in questa settimana. E’ un’idea magari, come alternativa, per la destra e non come trequartista”.

Carlo Pellegatti ha fatto il punto anche su Brandt: “Per qualcuno che ha parlato con i dirigenti del Borussia – prosegue -. il club tedesco non vuole parlare assolutamente di prestito oneroso. Altri, sempre da Dortmund, dicono che nessuno del Milan ha contattato i gialloneri. Una posizione più vicina al giocatore, invece, sostiene che il Milan ci stia lavorando. Io posso dirvi che Brandt è un giocatore che piace ai rossoneri, non me lo hanno escluso…”