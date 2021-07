Trequartista Milan, non solo Brandt: un’altra idea in Bundesliga

Brandt è un’opzione concreta per la trequarti del Milan, ma in Bundesliga c’è anche un altro giocatore che piace molto a Maldini e Massara.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista e sta esaminando più possibilità. La novità degli ultimi giorni è Julian Brandt del Borussia Dortmund, un giocatore che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Da capire se con il club tedesco si riuscirà a impostare un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. La stessa formula di trasferimento messa sul tavolo anche dalla Lazio, altra pretendente dell’ex Bayer Leverkusen. La società rossonera, rispetto ai rivali, può offrire al giocatore la vetrina europea della Champions League. Un fattore che può essere importante per indirizzare la scelta del 25enne.

Calciomercato Milan, piace anche Sabitzer del Lipsia

Oggi il quotidiano Tuttosport che il Milan non ha perso di vista un altro trequartista che gioca in Bundesliga. Si tratta di Marcel Sabitzer, 27enne austriaco che milita nel Lipsia. Il suo contratto scade a giugno 2022 e il club tedesco valuta circa 18 milioni di euro il cartellino. Improbabile il rinnovo.

Il giocatore ha smesso di seguire il Lipsia su Instagram, un indizio ulteriore del suo addio alla squadra. Il Milan non ha ancora formulato un’offerta, ma per prendere Sabitzer deve prima vendere dato che non è possibile fare l’operazione con la formula del prestito. Se si dovesse sbloccare qualche affare in uscita, la società rossonera potrebbe decidere di avanzare una proposta economica.