Kaio Jorge, sorpasso Juve sul Milan: lettera dei bianconeri al Santos

La Juventus è passata in vantaggio sul Milan nella corsa a Kaio Jorge, attaccante del Santos ambito anche dal Benfica. Attesi nuovi sviluppi.

Sembra che Kaio Jorge si stia allontanando dal Milan. Le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno più vicino alla Juventus.

Nelle ultime ore il club bianconero si è mosso con decisione con l’entourage del giovane attaccante. La Gazzetta dello Sport svela che la Juve ha mandato una lettera al Santos per informarlo che, vista la scadenza contrattuale fissata per dicembre 2021, sta trattando con lui «secondo l’articolo 18.3 del ‘Regulations on the Status and Transfer of Players’».

Calciomercato Milan, Kaio Jorge verso la Juventus?

Fonti brasiliane hanno già fatto emergere che la Juventus ha un accordo con Kaio Jorge. Esisterebbe persino un pre-contratto firmato dalle parti. Ma anche il Milan in questi giorni aveva raggiunto un’intesa con l’entourage del giocatore. A questo punto bisogna capire che sviluppi ci saranno, considerando che in corsa per l’attaccante c’è anche il Benfica.

Il club portoghese ha un accordo con il Santos. Il quotidiano Record ha rivelato che l’offerta è di 3 milioni di euro più i cartellini di German Conti e di Yony Gonzalez. Il Benfica, però, non sembra avere ancora l’ok del procuratore Giuliano Bertolucci e del ragazzo.

Il Milan ha trattato direttamente con il Santos, dicendosi disposto a mettere sul tavolo 4 milioni più 2 di bonus. L’offerta non è stata ancora ufficializzata. Il club rossonero, che vorrebbe Kaio Jorge subito, non intende partecipare ad aste. La Juventus sembra volere il calciatore a parametro zero per gennaio 2022, senza pagare nulla al club brasiliano. L’arrivo anticipato a Torino non è completamente da escludere, però non è nei piani ora.

La Juve in questo momento appare favorita nella corsa al 19enne talento sudamericano. Ma Milan e Benfica non hanno ancora perso le speranze di riuscire ad assicurarselo. Probabilmente questa settimana sarà decisiva per capire il futuro di Kaio Jorge.