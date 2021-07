Manchester United, lunga lista di giocatori sul mercato: ora il Milan può chiudere

ESPN ha elencato i giocatori messi sul mercato dai Red Devils. Tra i nomi è presente anche quello dell’obiettivo dei rossoneri.

Nei prossimi giorni il Milan capirà se i propri obiettivi di mercato per gli ultimi ruoli da ricoprire, potranno essere raggiunti senza spese ingenti. La società rossonera sta provando a chiudere un mercato importante con l’acquisto di giocatori in prestito, per evitare di gravare ulteriormente sul bilancio, dopo i 60 milioni già spesi fino a questo momento. In questo senso bisognerà aspettare le fasi finali del mercato e sperare che i vari club abbassino le loro pretese e magari si convincano ad accettare la formula del prestito.

Intanto dalla Spagna arrivano notizie su uno degli obiettivi del Diavolo, ovvero il portoghese Diogo Dalot. Maldini lo considera la priorità per la fascia destra. Vorrebbe riconsegnare l’esterno classe ’99 a Stefano Pioli, che l’anno scorso ha fatto molto bene nella staffetta con Davide Calabria. Il Manchester United ha appena chiuso un’altra operazione ingente dopo quella di Jadon Sancho. E’ infatti arrivato anche Varane dal Real Madrid per circa 50 milioni di euro, motivo per cui il club inglese deve concentrarsi ora sulle cessioni.

ESPN ha spiegato che, secondo le loro fonti, i proprietari dei Red Devils, ovvero la famiglia Glazer, hanno concesso un budget di 100 milioni di sterline a Solskjaer per questa finestra di mercato, cui andranno però aggiunte le cifre ricavate dalla cessione dei giocatori in esubero. Il portale spagnolo ha quindi elencato i giocatori che non fanno più ormai pare del progetto United: Jesse Lingard, Brandon Williams, Diogo Dalot, Alex Telles, Phil Jones, Andreas Pereira, Daniel James e, potenzialmente, anche Anthony Martial.

Dalot figura quindi tra le possibili uscite e il Milan spera ancora di poter arrivare al laterale, certamente non spendendo i 18-20 milioni che chiedono gli inglesi. Vedremo se negli ultimi giorni di mercato Paolo Maldini riuscirà a strappare un accordo.