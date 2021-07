Sportmediaset – Juventus sul rossonero: “Qualcosa si sta muovendo”

L’esperto di mercato Claudio Raimondi spiega che se i bianconeri dovessero chiudere due cessioni in quel reparto potrebbero andare sul milanista.

Le vie del mercato sono molteplici e i rossoneri tengono d’occhio ogni situazione che potrà crearsi da qui in avanti, sia in entrata che in uscita. Dopo un inizio di mercato scoppiettante il Milan deve ora cedere qualche pedina e attendere poi il momento giusto per gli ultimi colpi in entrata. Stefano Pioli aspetta le ultime pedine per poter disporre di una rosa completa in vista della prossima. impegnativa stagione.

Allo stesso tempo in programma c’è da piazzare qualche giocatore sul mercato. Alcuni elementi non sono considerati specificatamente in esubero ma, in caso di offerte congrue, potrebbero lasciare Milanello. Tra questi c’è sicuramente Alessio Romagnoli, accostato nelle ultime settimane a vari club, tra cui anche il Barcellona. Il rinnovo con il Diavolo è lontano e nel frattempo si fa avanti una possibilità di trasferimento per il classe 1995.

Leggi anche:

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Sportmediaset su Italia Uno, la Juventus potrebbe guardare in casa Milan per rinforzare il proprio reparto arretrato in caso di cessioni. Queste sono state le parole dell’esperto di mercato Claudio Raimondi: “Le probabili partenze di Demiral e Rugani spingono la Juventus a cercare un colpo in difesa. In questo senso qualcosa si sta muovendo su Romagnoli che potrebbe lasciare il Milan e trasferirsi in bianconero”.

Il difensore rossonero non ha vissuto una stagione memorabile lo scorso anno e ha perso il posto da titolare, che almeno all’inizio sarà garantito a Simon Kjaer e a Fiyako Tomori. Se ci fossero le condizioni giuste Romagnoli potrebbe anche partire. La Juventus ha appena rinnovato Chiellini ma Romagnoli sarebbe un’alternativa gradita a Massimiliano Allegri.