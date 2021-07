Ana Mena, cantante e showgirl: chi è la fidanzata di Brahim Diaz

Da un anno al fianco del neo numero 10 del Milan, Ana Meno è una famosa showgirl e cantante. Dalla tv alla musica: chi è la giovane spagnola

Nata a Estepona, il 25 febbraio 1997, Ana Mena è una cantante e showgirl spagnola. Da un anno ormai è al fianco del nuovo numero 10 del Milan, Brahim Diaz, che con la sua esplosività e la sua classe ha contribuito moltissimo ai successi recenti dei rossoneri. In termini di successi è una fuoriclasse anche la giovane spagnola, che all’età di soli 9 anni si aggiudicava il Veo Veo Awards, anche se la fama arriverà con la miniserie “Marisol, la pelìcula“.

Talento precoce, come il fidanzato ex Real Madrid e Manchester City, il suo nome ha riecheggiato anche nell’ambiente musicale pop e latino del nostro mondo dello spettacolo. Diverse le collaborazioni con artisti italiani per lei, che prima con Fred De Palma e più recentemente con Rocco Hunt, si è imposta anche come pop star di successo.

Ana Mena, l’amore riservato di Brahim Diaz

Con quasi 900 follower su Instagram, Ana Mena si attesta sicuramente tra le artiste più in voga dei social. Ma contrariamente a quanto si possa pensare, visto il numero di pubblicazioni giornaliere tra post, video e foto, la giovane cantante non tende spesso a condividere la sua vita privata con i fan. E’ anche questo uno dei motivi per il quale la sua storia con Brahim Diaz è rimasta sempre piuttosto riservata.

Anche lo spagnolo dal canto suo si guarda bene, a differenza di qualche collega, dal pubblicare su Instagram contenuti troppo personali. Nonostante i quasi 2milioni di seguaci e 173 post condivisi, Brahim si limita sul suo profilo alla condivisione solo ed esclusivamente di ciò che riguarda il suo lavoro. Uno scatto di coppia per loro è infatti veramente una rarità, anche se è ormai passato più di un anno dal loro incontro.

E’ stata l’estate del 2020 quella del primo avvistamento in pubblico. Secondo quanto riportato da diverse riviste spagnole i due si sarebbero frequentati per qualche mese, fino ad arrivare a mostrarsi insieme per la prima volta lo scorso luglio. Per la precisione era stata la rivista Corazon a dare la notizia dell’inizio di una frequentazione, dopo averli avvistati insieme in quel di Malaga. Dalla Spagna all’Italia, il nostro Paese è diventato negli ultimi tempi la loro seconda casa. Brahim ha infatti abbandonato Madrid per Milano, mentre Ana dopo la collaborazione con Fred De Palma, e dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2020, è stata impegnata insieme a Rocco Hunt con la recentissima pubblicazione di “Un bacio all’improvviso”.