Calciomercato Milan – Doppia concorrenza per il talento belga

Il Milan continua a trattare con il Genk per l’arrivo di un giovanissimo talento. Ma deve fare attenzione anche alla concorrenza in Belgio.

Il Milan è uno dei club italiani più attivi sul calciomercato. Ci sono ancora diverse operazioni da fare per la Prima Squadra e anche per il settore giovanile.

Tra i talenti segnalati dal capo-scout Geoffrey Moncada e dai suoi collaboratori c’è Pierre Dwomoh, 17enne centrocampista belga che milita nel Genk. I contatti sono avviati e il club rossonero spera di riuscire ad assicurarsi il giocatore, che al momento si allena in solitaria visto che i rapporti con l’allenatore non sono buoni.

Calciomercato Milan, arrivano Dwomoh e Bondo?

Il Milan è in corsa per Dwomoh, ma non è l’unico. Come riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, in Belgio ci sono due squadre molto interessate al centrocampista: Bruges e Antwerp. Sicuramente la destinazione rossonera è quella più affascinante per il giocatore, ma considerata la giovanissima età non va neppure escluso che preferisca rimanere in patria.

Nei giorni scorsi anche l’Inter è stata indicata come pretendente per Dwomoh, ma in queste ore non sono emerse conferme in merito. Il Milan viene ritenuto in pole position e spera di accelerare l’ingaggio del ragazzo, dotato di grande talento e di un potenziale che intriga molto la società rossonera.

Il Genk, forte di un contratto fino a giugno 2023, non ha fretta di vendere. Cercherà di massimizzare il ricavo e auspica un’asta. Decisiva sarà anche la volontà del calciatore, chiaramente. Si attendono nuove mosse da parte del Milan nelle prossime ore.

A proposito di giovani talenti, sono attese novità anche su Warren Bondo. Il club rossonero ha l’accordo con l’entourage dell’esterno destro 17enne, però deve ancora definire l’intesa con il Nancy. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro pure su questo fronte di mercato.