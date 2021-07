Calciomercato Milan – Isco, anche un club inglese lo vuole

Isco è una delle ipotesi del Milan per la trequarti, ma la trattativa non è partita. Intanto una big della Premier League ci sta pensando.

C’è anche Isco tra i trequartisti accostati al Milan in queste settimane. Un nome che sicuramente affascina, visto il passato importante del giocatore. Ma l’affare non è semplice.

Il problema non è tanto il costo del cartellino, che il Real Madrid valuta sui 18 milioni di euro trattabili, bensì l’ingaggio. Attualmente il 29enne fantasista malagueño percepisce circa 7 milioni netti a stagione. Il club rossonero non si può avvicinare a una simile cifra. Può probabilmente offrire uno stipendio sui 4 milioni se dovesse intavolare una trattativa per lo spagnolo.

Mercato Milan, l’Arsenal pensa a Isco

Il Milan non ha avviato negoziati per Isco, al momento. Ci sono anche altre squadre che pensano al trequartista del Real Madrid. Tra queste l’Arsenal. Secondo quanto rivelato da The Sun, i Gunners potrebbero farsi avanti nei prossimi giorni.

L’allenatore Mikel Arteta si attende altri rinforzi dal calciomercato e Isco è un profilo gradito. E dal Real Madrid, in alternativa, non gli dispiacerebbe neanche riprendere Martin Odegaard. Il 22enne norvegese vorrebbe giocarsi le sue chance nella squadra di Carlo Ancelotti, ma se lo scenario dovesse cambiare non è da escludere un ritorno a Londra, dove ha militato in prestito nella scorsa stagione.

Da capire se il fattore Champions League può essere decisivo, visto che l’Arsenal non fa le coppe europee in questa annata. Dopo 25 anni, ha fallito l’accesso a tutte le competizioni. Ciò potrebbe avere qualche conseguenza sul calciomercato. Invece il Milan in Champions ci è tornato e potrebbe favorire qualche operazione. Anche quella Isco, se Paolo Maldini effettivamente ci proverà nelle prossime settimane.