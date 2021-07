Dalla Germania, il fantasista è sul mercato: servono 15-20 milioni

Secondo la Bild il trequartista è in ufficialmente sul mercato. Il giocatore va in scadenza e il suo club chiede tra i 15-20 milioni.

Il Milan è sempre a caccia del trequartista da regalare a Stefano Pioli. Compito della società è quello di trovare il profilo giusto per la trequarti e inserire un profilo di qualità che sia in grado di legare il gioco fra il centrocampo e l’attacco e di servire i due attaccanti, Ibrahimovic e Giroud. Maldini è al lavoro da settimane per cercare un’occasione di mercato che permetta al Diavolo di non spendere una cifra troppo esosa, visti i 60 milioni già spesi fino ad ora tra riscatti e nuovi acquisti.

Tra i giocatori che sono stati accostati al Milan per il post Calhanoglu c’è anche quello di Marcel Sabitzer. L’austriaco è un pallino della dirigenza rossonera, che lo segue da diversi mesi e vede in lui un ottimo sostituto del turco. Il centrocampista austriaco è in scadenza con il Lipsia e potrebbe lasciare i tedeschi in questa sessione di mercato.

Leggi anche:

Secondo quanto riportato dalla Bild, il 27enne sarebbe finito sul mercato insieme al suo compagno di squadra, l’attaccante mancino Alexander Sorloth, arrivato soltanto la scorsa estate dal Crystal Palace. Il quotidiano tedesco riferisce che per cedere Sabitzer il Lipsia si accontenterebbe di una cifra tra i 15 e i 10 milioni di euro. Il club della Red Bull non può ovviamente accettare il prestito per via del contratto a scadenza del giocatore, e questo è il problema principale per i rossoneri.

Il Milan valuta comunque l’opzione, anche e soprattutto per le complicazioni delle ultime ore per gli altri obiettivi. lo Zenit ha infatti pronta un’offerta per il Cska da 25 milioni per il croato Vlasic, mentre Brandt ha appena dichiarato di non aver intenzione di muoversi dal Borussi Dortmund.