Calciomercato Milan, nuovo trequartista | Offerta da 25 milioni

Lo Zenit San Pietroburgo fa sul serio per Nikola Vlasic. Il club russo avrebbe presentato un’offerta da ben 25 milioni di euro per il calciatore croato, che tanto piace al Milan. Il punto

La Premier Liga, il campionato russo, ha avuto inizio nei giorni scorsi, con la prima partita di campionato. Ai nastri di partenza, chiaramente, anche, il CSKA Mosca, che ha giocato e vinto contro l’FK Ufa. A decidere il match è stato Zabolotnyi. La notizia, però, è l’assenza di Nikola Vlasic. Il croato, che tanto piace al Milan, è rimasto in panchina per tutta la partita.

Un segnale importante, che lascia capire che la situazione Vlasic non è ancora stata chiarita del tutto. Non è un segreto che il trequartista croato andrebbe di corsa al Milan ma le richieste dei russi continuano ad essere alte. Il CSKA vorrebbe 30 milioni di euro per lasciar partire Vlasic, il Diavolo, invece, non vorrebbe spingersi oltre al prestito, oneroso, con diritto di riscatto.

Oggi, appare difficile, fare previsioni, anche se spesso i calciatori riescono ad ottenere ciò che vogliono. Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, lo Zenit avrebbe fatto pervenire un’offerta da 25 milioni di euro. Un’offerta certamente importante, che può far vacillare il club della capitale.

Vlasic ha messo il Milan in cima alla lista: il croato vorrebbe vestire il rossonero ma il Diavolo deve provare a fare uno sforzo ulteriore per convincere il Cska Mosca, che non avrebbe alcuna voglia di vendere un giocatore ai rivali storici dello Zenit.

Caccia al trequartista

Stefano Pioli, che ha riabbracciato Brahim Diaz, è in attesa dunque del trequartista che possa prendere il posto di Hakan Calhanoglu. Ad oggi nessuna trattativa è entrata veramente nel vivo. Serve pazientare ma i profili sul tavolo sono davvero tanti: oltre a Vlasic, piace parecchio anche Sabitzer. L’austriaco ha un costo alto, nonostante il contratto in scadenza fra meno di uno anno. Interessano anche Ziyech e Brandt ma sono affari di fine agosto.