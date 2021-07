ML – Posticipata la conferenza stampa di Maignan: fissato il giorno

È stata rinviata la conferenza stampa di presentazione di Mike Maignan. Per questioni organizzative l’AC Milan ha posticipato l’evento

Nella giornata di oggi, avevamo dato notizia che domani alle ore 13.45 avrebbe avuto luogo la conferenza stampa di presentazione di Mike Maignan. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’evento è stato rinviato a venerdì per questioni organizzative.

L’orario della conferenza non dovrebbe subire alcuna modifica, ma si attendono ulteriori aggiornamenti e conferme. Slitta quindi di un giorno la presentazione ufficiale dell’estremo difensore francese, arrivato a Milanello soltanto due giorni fa.

Ci toccherà pazientare qualche ora in più per conoscere le prime sensazioni di Mike Maignan da nuovo portiere del Milan. C’è molta attesa nel vedere all’opera l’ex Lille, soprattutto perchè chiamato a sostituire colui che ha deluso amaramente i tanti tifosi rossoneri: Gianluigi Donnarumma. Ascoltare le prime parole di Maignan da rossonero ci aiuterà a comprendere le motivazioni e la voglia che ha di aiutare questo Milan.