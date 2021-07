Olimpiadi, Calcio: Kessie avanza, la Francia di Kalulu out | I quarti di finale

Si è conclusa la fase a gironi del torneo maschile di calcio alle Olimpiadi di Tokyo. Le otto qualificate e il tabellone dei quarti di finale

Giornata di verdetti a Tokyo con la conclusione della fase a gironi del torneo di calcio maschile che ha qualificato otto nazionali ai quarti di finale. Tra queste c’è anche la Costa d’Avorio di Frank Kessie. Gli ivoriani non dovevano perdere nell’ultima e decisiva partita contro la Germania, argento a Rio 2016, obbligata a vincere per ottenere il secondo posto. A Miyagi, la partita è terminata 1-1 con la Costa d’Avorio avanti con l’autorete di Henrichs al 67′ poi pareggiata da Lowen al 73′. Nell’altro match del girone D, il Brasile rispetta i pronostici e batte 3-1 l’Arabia Saudita già eliminata. Ad aprire le marcature il gol di Cunha al 14′, pareggi di Amri al 27′ poi, nella ripresa, la doppietta di Richarlison conferma il primo posto dei verdeoro, campioni in carica cinque anni fa a Rio.

Che debacle per la Francia di Kalulu

Doveva vincere per qualificarsi anche la Francia di Kalulu e, invece, il match decisivo per i transalpini contro il Giappone si è concluso con un’autentica disfatta con i padroni di casa vincitori per 4-0 con i gol di Kubo, Sakai, Mihoshi e Maeda. Kalulu è stato sostituito al 62′ con i suoi già sotto 2-0. Nel finale, Francia in 10 per l’espulsione di Kolo Muani. Giappone ai quarti a punteggio pieno da primo classificato seguito dal Messico che ha chiuso la prima fase con lo 0-3 rifilato al Sudafrica già eliminato.

Di seguito gli accoppiamenti dei quarti di finale con le date e gli orari dei quattro match

Sabato 31 luglio

Spagna-Costa d’Avorio ore 10

Giappone-Nuova Zelanda ore 11

Egitto-Brasile ore 12

Messico-Corea del Sud ore 13

Con l’eliminazione odierna, Kalulu tornerà a disposizione del Milan nel ritiro precampionato con le 4 amichevoli con Nizza. Valencia, Real Madrid e Panathinaikos che precederanno l’esordio in campionato di lunedì 22 agosto contro la Sampdoria.