Kaio Jorge alla Juventus: l’allenatore del Santos esce allo scoperto

Kaio Jorge, sempre più Juventus e meno Milan. Il suo destino appare già scritto. Il tecnico del Santos ha commentato la situazione attuale.

Il futuro di Kaio Jorge dovrebbe essere alla Juventus, salvo colpi di scena. Il club bianconero ha l’accordo completo con il giocatore, finito nel mirino anche di Milan e Benfica.

Fernando Diniz, allenatore del Santos, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juazeirense in Coppa del Brasile ha parlato della situazione dell’attaccante: «Dovesse rimanere, lo farei giocare perché è importante per la squadra. Parlando con lui, ho capito che vuole andarsene, ma trovando una modalità che possa ricompensare il Santos in qualche modo. Vuole partire lasciandosi bene con il club. Io spero che rimanga con noi fino a dicembre».

Il Santos chiedeva circa 10 milioni di euro inizialmente, ma Milan e Benfica sono arrivati a offrire circa 5 milioni. Dalla Juventus rischia di incassarne ancora meno. I bianconeri, forti dell’accordo raggiunto con agenti e famiglia, non vorrebbero spendere più di 2,5 milioni (bonus compresi) per comprare subito il cartellino di Kaio Jorge.

In queste ore la Juve sta provando a raggiungere l’accordo con il Santos, furioso con il calciatore e con l’entourage per come si sono mossi. Il fatto di non riuscire a prendere neppure 5 milioni dalla cessione del proprio gioiello sarebbe una beffa per il Peixe, alle prese con una situazione finanziaria non rosea.

Il club di San Paolo avrebbe preferito vendere al Benfica o al Milan, ma deve prendere atto della volontà di Kaio Jorge di andare alla Juventus. Stando alle news circolate, la società bianconera avrebbe garantito circa 5 milioni di commissioni agli agenti e un milione alla famiglia.

Non dovesse arrivare l’intesa con il Santos, la Juve prenderebbe il giovane talento brasiliano a parametro zero a gennaio 2022, dopo la scadenza del contratto.