ML – Maignan, fissato l’orario della conferenza di domani

L’evento è slittato di un giorno per questioni organizzative. Domani sarà finalmente il giorno della presentazione del nuovo portiere del Milan.

E’ stato confermato l’orario per la conferenza stampa di presentazione del nuovo portiere rossonero, Mike Maignan. Per questioni organizzative l’AC Milan aveva deciso di posticipare l’evento, che inizialmente era in programma oggi. Nonostante lo slittamento di un giorno, la nostra redazione ha appreso che non ha subito modifiche l’orario della conferenza, che rimane le 13:45.

Nella giornata di martedì l’estremo difensore francese ha cominciato ad allenarsi con i suoi nuovi compagni a Milanello per preparare la nuova stagione. Maigna è pronto a questa nuova avventura e spera con le sue parate di non far rimpiangere Gigio Donnarumma. Una speranza che alberga anche tra i tifosi rossoneri.