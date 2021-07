Ex Milan – Maxi Lopez dice addio al calcio

L’argentino si ritira a 37 anni e ringrazia tutti. Nell’ultima stagione è stato protagonista in Serie C con la Sambenedettese.

A 37 anni l’ex attaccante del Milan (tra le altre) Maxi Lopez ha saluta il calcio. Dal River alla Serie C, l’argentino ha girato il mondo e giocato con la maglia di ben 14 club. Arrivò in Italia nel gennaio del 2010 grazie al Catania e ne ha fatto la seconda casa. Nell’ultima stagione è stato protagonista con la Sambenedettese (23 presenze e 3 gol).

Maxi Lopez ha vestito la maglia rossonera per sei mesi, dal gennaio al giugno 2012, collezionando 10 presenze e 2 reti tra Campionato e Coppa Italia. Anche un gettone in Champions League con il Diavolo per lui.

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…

Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u

— Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) July 29, 2021