Massara tratta, il trequartista vuole il Milan | C’è un problema

Massara in contatto con l’agente di un fantasista che vorrebbe vestire la maglia del Milan. Però c’è un ostacolo a bloccare ancora la trattativa.

Il Milan deve prendere un nuovo trequartista, posizione nella quale non è sufficientemente coperto. L’unico fantasista di ruolo è Brahim Diaz, mentre Rade Krunic può essere adattato lì ma senza dare le garanzie che servono in termini di qualità.

A Stefano Pioli serve un titolare e non una soluzione di ripiego. Sono tanti i profili presi in esame da Paolo Maldini e Frederic Massara. Il preferito è Nikola Vlasic, ma in questi giorni la trattativa con il CSKA Mosca non si è sbloccata. Sullo sfondo ci sono anche nomi affascinanti come quelli di Isco del Real Madrid e James Rodriguez dell’Everton.

Resiste anche la candidatura di Josip Ilicic, che ha manifestato la volontà di lasciare l’Atalanta. I rapporti con Gian Piero Gasperini non sono idilliaci e pertanto lo sloveno preferisce cambiare aria.

Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il sogno di Ilicic è quello di vestire la maglia del Milan. Il suo agente Amir Ruznic è in trattative con Frederic Massara da giugno. L’Atalanta chiede 7-8 milioni di euro per cedere l’ex trequartista della Fiorentina. Il club rossonero è interessato, però ritiene troppo alto il prezzo per un giocatore di 33 anni.