Nizza-Milan, Highlights Amichevole: gol e sintesi partita | Video

Nizza-Milan, la cronaca con gli highlights dell’amichevole disputata sabato 31 luglio allo stadio Allianz Riviera

Tutto confermato nella formazione iniziale del Milan che fa esordire Maignan da titolare davanti alla difesa composto da Calabria, Tomori, Romagnoli ed Hernandez. In mediana chance per Pobega affiancato da Tonali. Saelemakers, Diaz e Krunic a supporto di Leao schierato nuovamente al centro dell’attacco.

Inizio di partita equilibrato. La prima occasione è per il Milan con un calcio di punizione di Hernandez di poco alto sulla traversa. Proprio su punizione arriva il primo pericolo per i rossoneri con la conclusione, da calcio piazzato, di Gouiri che colpisce il pallo con Maignan comunque sulla traiettoria. Dalla metà del primo tempo, la manovra dei padroni di casa, attesi nel prossimo weekend dalla prima giornata di Ligue 1, è più fluida e veloce e Romagnoli è provvidenziale in scivolata sull’incursione di Da Cunha lanciato a rete. Quest’ultimo si rende nuovamente pericoloso al 38′ con un tiro dal limite che termina la sua corsa di poco a lato dopo una deviazione. Si va al riposo sullo 0-0 con il Milan, di fatto, mai arrivato al tiro e poco efficace in attacco.

Nizza-Milan, secondo tempo

In avvio di ripresa, al 55′, il Nizza si procura un generoso calcio di rigore per fallo di Krunic su Ndoye. Sul dischetto si presenta Gouiri che batte Tatarusanu con una conclusione centrale sulla quale il portiere rumeno, subentrato a Maignan, manca di poco la parata.

Sotto 1-0, Pioli fa entrare in campo Ballo Toure, Maldini, Castillejo e Giroud. Appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, l’attaccante francese trova il gol del pareggio al 65′ con una potente incornata di testa su cross da punizione di Castillejo. Uno stacco da centravanti vero quello di Giroud che ha avuto la meglio, nel contrasto aereo, su due avversari.

Il pareggio di Giroud, di fatto, anestetizza la partita. Anche il Nizza comincia la girandola di cambi con Galtier che stravolge totalmente la formazione iniziale. Nel finale, un’uscita a vuoto di Tatarusanu regala un’altra opportunità potenziale al Nizza, senza esito. Finisce 1-1. Mercoledì 4 agosto nuovo test per i rossoneri a Valencia