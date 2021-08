Calciomercato Milan – Cessione Castillejo | È saltato uno scambio!

Castillejo protagonista di una trattativa poi sfumata tra il Milan e un club spagnolo, che in cambio avrebbe ceduto un giocatore ai rossoneri.

È ben noto che il Milan stia cercando un nuovo esterno destro offensivo e intenda cedere Samuel Castillejo. Per adesso, però, non sono arrivate le offerte sperate per lo spagnolo.

Alcune squadre della Liga si sono fatte avanti, ma le proposte non convincono Paolo Maldini e Frederic Massara. Ad agosto qualcosa si può sbloccare, anche perché Stefano Pioli ha detto chiaramente alla dirigenza di volere un rinforzo nel ruolo e l’ex Villarreal sa che in rossonero può fare solamente la riserva.

Mercato Milan, sfumato lo scambio Castillejo-Moreno

Il giornalista Santi Aouna di Footmercato ha rivelato che Castillejo è stato al centro di una trattativa di scambio con il Betis Siviglia, ma non si è concretizzata. L’ala offensiva del Milan doveva trasferirsi in Andalusia, mentre a Milanello avrebbe dovuto approdare il 28enne terzino sinistro Alex Moreno.

L’operazione non è andata in porto perché Castillejo avrebbe dovuto abbassarsi l’ingaggio (1,5 milioni di euro annui). Moreno sarebbe stato il vice di Theo Hernandez, ruolo nel quale Maldini e Massara hanno poi ripiegato su Fodé Ballo-Touré del Monaco.

La società rossonera auspica di trovare una sistemazione per Castillejo, che farebbe volentieri ritorno in Spagna. Serve l’offerta giusta per il Milan e per lui.