Hauge salta Nizza-Milan, non solo mercato: spunta un retroscena

Hauge non convocato per Nizza-Milan. Non ci sono solamente ragionamenti di mercato dietro all’esclusione dell’ex talento del Bodo/Glimt.

Ci sono buone possibilità che Jens Petter Hauge lasci il Milan entro la fine di questa sessione di calciomercato. È ritenuto cedibile dal club rossonero e non mancano le squadre a lui interessate.

In particolare in Bundesliga ci sono delle pretendenti che hanno avviato dei contatti in queste settimane. Eintracht Francoforte e Wolfsburg quelle che hanno mosso passi più concreti. Il problema è che a Paolo Maldini e Frederic Massara non è arrivata la giusta offerta per la cessione del giocatore, il cui cartellino viene valutato 13-15 milioni di euro.

Hauge non convocato per Nizza-Milan

La non convocazione di Hauge per l’amichevole Nizza-Milan di ieri sera è sembrata un chiaro segnale di quanto potesse essere vicina la cessione. In realtà, dalla società rossonera si è parlato di una semplice scelta tecnica.

E oggi La Gazzetta dello Sport fa sapere che è stato lo stesso giocatore a chiedere a Stefano Pioli di non convocarlo. Il motivo? È ancora indietro nella preparazione fisica rispetto ai compagni di squadra per alcuni carichi di lavoro particolarmente pesanti e specifici dei giorni scorsi. Il mancato inserimento nella lista dei convocati è stata una scelta condivisa tra Hauge, l’allenatore e il resto dello staff tecnico. Nessun caso.

L’ex talento del Bodo/Glimt ha preferito rimanere in Italia per smaltire il lavoro fatto ed essere al meglio della condizione. Ovviamente il suo futuro rimanere in bilico. Il Milan spera di ricevere la giusta offerta per dare il via libera alla cessione. Finora le proposte arrivate sono state di 8-10 milioni, non sufficienti.

Maldini e Massara auspicano che arrivino dei rilanci nei prossimi giorni. Vedremo se Eintracht Francoforte e Wolfsburg si faranno nuovamente avanti con proposte più convincenti. La società rossonera intende vendere solo alle proprie condizioni.