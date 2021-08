Ilicic, la carta del Milan per sbloccare l’operazione

Il Milan valuta anche Ilicic per rinforzarsi sulla trequarti. Ci sono contatti, ma prezzo ancora alto. C’è una chiave per sbloccare l’affare.

Non è in cima alla lista delle preferenze e rischia di essere una soluzione di ripiego, ma c’è anche Josip Ilicic tra i candidati ad approdare al Milan.

Il fantasista sloveno vuole lasciare l’Atalanta e il suo agente Amir Ruznic ha già avuto dei contatti con Frederic Massara, che apprezza il giocatore fin dai tempi in cui lavorava alla Roma. L’ex di Palermo e Fiorentina è in grado di giocare sia da trequartista che da esterno offensivo, la sua duttilità tattica unita alle sue ottime qualità tecniche potrebbero tornare utili a Stefano Pioli.

Mercato Milan, il prezzo di Ilicic deve calare

Non c’è una trattativa avanzata in questo momento, anche perché l’Atalanta ha fissato un prezzo che il Milan non intende pagare. La richiesta è di circa 8 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera. Lo sloveno ha 33 anni, pertanto Maldini e Massara sono disposti a investire una somma più ridotta rispetto a quella pretesa dalla Dea.

Si spera in uno “sconto”, magari verso metà agosto il prezzo può calare se non ci saranno proposte da 7-8 milioni per il cartellino Ilicic. Il quotidiano Tuttosport non esclude che il Milan possa proporre all’Atalanta un basso indennizzo e la rinuncia ai bonus che vanta su Matteo Pessina.

Al club rossonero spetta il 50% del valore di cessione del centrocampista campione d’Europa. E se Pessina raggiunge le 100 presenze con la maglia nerazzurra, il Milan incassa solamente 3 milioni. Questa può essere la chiave per sbloccare l’affare.

Sullo sfondo continuano ad esserci altri fantasisti nel mirino milanista. Ma anche per giocatori come Nikola Vlasic del CSKA Mosca, Isco del Real Madrid, James Rodriguez dell’Everton e altri è tutto bloccato al momento. Maldini e Massara devono vendere per poter effettuare investimenti.