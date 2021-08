Elliott, maxi versamenti nel bilancio del Milan: i dettagli

Elliott ha puntato seriamente sul ritorno del Milan ad alti livelli, mettendoci tantissimi soldi per coprire le perdite e fare degli investimenti.

Dall’estate 2018 il fondo Elliott è alla guida del Milan e ha dovuto versare tanti soldi nelle casse del club. Le precedenti gestioni non sono state ottimali e la proprietà americana ha ereditato una situazione non facile.

Da subito la famiglia Singer ha annunciato di voler rendere sostenibile la società rossonera, non tralasciando ovviamente l’aspetto sportivo e la necessità di tornare ai massimi livelli. La crescita nei due ambiti, economico e sportivo, deve andare di pari passo. L’emergenza Covid-19 non è stata affatto di aiuto, però la squadra è tornata in Champions League e questo traguardo aiuta per il futuro.

Elliott, quanto ha speso nel Milan finora

Il portale Calcioefinanza.it rivela che il fondo Elliott ha complessivamente speso 705,65 milioni di euro nel Milan dal 2018 a oggi. È quanto si evince dall’ultimo bilancio della Rossoneri Sport Investment, la società lussemburghese che controlla il 99,93% delle azioni rossonere.

Dopo giugno 202o, è stato effettuato un versamento da 129,90 milioni per fare fronte alla gestione del club, condizionata ovviamente dalla pandemia. Ora sarà interessante conoscere a quanto ammonteranno le perdite del Milan in riferimento al bilancio chiuso il 30 giugno 2021.

La dirigenza si è impegnata a contenere i costi e ha stretto diverse partnership commerciali. I conti saranno comunque in forte passivo, dato che l’emergenza Covid-19 ha causato dei danni per quanto riguarda i ricavi. In particolare sono venuti a mancare quelli inerenti lo stadio, visto che le partite si sono disputate senza tifosi e senza dunque incassare soldi dalla vendita dei biglietti. Il rosso, comunque, dovrebbe essere inferiore ai 100 milioni. Quello del precedente esercizio era stato di 194,6 milioni, record nella storia milanista.