Colpo dall’Atalanta, da Bergamo: “Milan unica soluzione”

Secondo quanto riferisce il Corriere di Bergamo, i rossoneri sono l’unico club rimasto sulle tracce del giocatore.

A meno di tre settimane dall’inizio del campionato rimane da capire come opererà il Milan sulla trequarti per sostituire Hakan Calhanoglu. I nomi dei possibili obiettivi rossoneri si susseguono da ormai un mese, anche se per adesso non c’è ancora nulla di ufficiale. Maldini sta vagliando tutti profili della lista e aspetta il momento giusto per piazzare il colpo e regalare a Pioli un nuovo fantasista .

In rosa serve effettivamente un giocatore con qualità tecniche importanti, in grado di legare centrocampo e attacco. Il nome che sembra più concreto da qualche tempo a questa parte è quello del fuoriclasse dell’Atalanta Josip Ilicic. Il 33enne, come specificato giorni fa dal tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, ha chiesto la cessione. Su di lui non sembra esserci però molto mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, infatti, per lo sloveno quella dei è rossoneri è attualmente l’unica opzione concreta di trasferimento. Il Diavolo valuta con attenzione il suo profilo ma non vorrebbe sborsare una somma troppo elevata per arrivare al giocatore. Accantonata ormai l’ipotesi di uno scambio con Tommaso Pobega, l’unica alternativa rimanente per il Milan è quella di pagare cash il giocatore.

La Dea chiede otto milioni di euro per liberarlo. Probabile che possa abbassare le sue pretese ma i rossoneri dovranno avvicinarsi a quella cifra. Gli altri nomi sulla lista in questo momento sono Isco, in uscita dal Real Madrid, e James Rodriguez, anche lui fuori dai piani dell’Everton.