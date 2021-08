Sabitzer tra Milan e Bayern Monaco | Il Lipsia fa un annuncio

Sabitzer nel mirino di Milan e Bayern Monaco per questo calciomercato estivo 2021. Intanto il Lipsia comunica le proprie intenzioni sul giocatore.

C’è anche Marcel Sabitzer tra i trequartisti che il Milan sta considerando per rinforzarsi, ma al momento non c’è una trattativa. Necessario vendere prima di poter comprare.

Il 27enne austriaco ha un contratto in scadenza a giugno 2022, quindi rappresenta un’occasione di mercato per più squadre. Il Lipsia vorrebbe rinnovare, però lui sta valutando altre opzioni per il suo futuro. Negli ultimi giorni è emerso un forte interesse del Bayern Monaco, destinazione molto gradita al giocatore.

Lipsia, annuncio sul rinnovo di Sabitzer

Olivier Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, ha parlato a Sky Deutschland della situazione di Sabitzer: «La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto. Ora inizieremo con calma i colloqui con lui e il suo agente per il prolungamento. Vedremo in quale direzione si svilupperà la questione».

Il club tedesco spera di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo di Sabitzer, anche se finora è trapelata la volontà del calciatore di cambiare aria. L’inserimento del Bayern Monaco lo ha ulteriormente convinto a lasciare il Lipsia, che però spera ancora di poterlo convincere a firmare il prolungamento contrattuale.

Il Milan non ha avanzato alcuna offerta al momento. Ha solo preso informazioni. Prima di mettere sul tavolo una proposta ha bisogno di vendere. Se anche il Bayern Monaco vuole Sabitzer, sarà difficile battere la concorrenza della società bavarese.