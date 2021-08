Calciomercato Milan, offerta per Pobega: via ad una condizione

Le ultime sul futuro del giovane centrocampista del Milan, che dopo l’annata a La Spezia potrebbe ancora partire.

Un’altra buona prova in mezzo al campo, come mediano dinamico e molto scattante. Tommaso Pobega conferma le buonissime impressioni che da sempre accompagnano le sue prestazioni. Non a caso il classe ’99 è uno dei migliori talenti scuola Milan del momento.

Pobega però non è ancora sicuro di restare nella rosa rossonera per la stagione che sta iniziando. Non tanto per sfiducia da parte di Pioli e dello staff milanista, che anzi apprezzando il suo spirito e l’abnegazione dimostrata. Bensì per questioni legate al calciomercato.

Continuano ad arrivare proposte concrete per Pobega. Secondo quanto riportato da Sportmediaset si è rifatto sotto ancora una volta lo Spezia. Lo stesso club che già un anno fa riuscì a portare il ragazzo friulano nelle proprie fila in prestito secco.

Offerta ancora una volta a titolo temporaneo quella del club ligure, che ha assoluto bisogno di un innesto importante in mezzo al campo. La squadra di Thiago Motta vuole a tutti i costi Pobega, che conosce bene l’ambiente e sarebbe perfetto nel ruolo di mezzala.

Il Milan al momento non dà risposte definitive. I rossoneri prima vogliono capire come si evolverà la questione della ‘ricerca’ al mediano. Nelle scorse settimane Maldini e compagnia si sono mossi per valutare alcuni profili per il centrocampo, come i francesi Kamara o Bakayoko, ma anche altre piste meno note.

Se dovesse arrivare un nuovo rinforzo per il centrocampo, magari con caratteristiche più simili a quelle di Frank Kessie, allora Pobega potrebbe essere lasciato libero di partire, in prestito o a titolo definitivo. Il 22enne, se avesse poco spazio in rosa, andrebbe volentieri a giocare altrove.

Spezia dunque sempre interessato. Ma non è da escludere anche un ritorno di fiamma dell’Atalanta: i lombardi stanno cedendo Romero per 55 milioni di euro al Tottenham. Con quel tesoretto potranno andare alla caccia anche di un nuovo centrocampista.