Milan, il ritorno di Ibra: è partito il countdown

Zlatan Ibrahimovic ben presto farà ritorno in gruppo. Si attendono novità a breve: il giocatore ha ancora tanta voglia di Milan. L’obiettivo è esserci contro la Sampdoria, per la prima giornata di Serie A

Il post di ieri ha fatto partire il conto alla rovescia. Zlatan Ibrahimovic si prepara a fare il suo ritorno in campo. L’obiettivo, come più volte raccontato è quello di essere a disposizione di Stefano Pioli per la prima giornata di campionato, in programma al Marassi, il 23 agosto, contro la Sampdoria.

Tutto secondo programma, lo svedese non ha affrettato i tempi, o bruciato le tappe come successo in passato. Non c’è alcun motivo per farlo, anche perché sia lui che Stefano Pioli, che ovviamente tutto il mondo Milan, possono dormire sonni più tranquilli con l’arrivo di Olivier Giroud.

Obiettivo Champions

Il francese è forse ciò che sarebbe servito, lo scorso gennaio, per continuare a sognare lo scudetto. Ma non è tempo di rimpianti e bisogna guardare avanti. Lo fa anche Zlatan Ibrahimovic, che vuole sedersi in panchina contro la Sampdoria, mettendo magari qualche minuto nelle gambe in vista del ritorno del Milan in Champions League. Appuntamento con la storia, al quale lo svedese non vuole mancare.

In questi giorni potremmo capire i progressi fatti da Ibrahimovic e quando effettivamente ci sarà il ritorno in gruppo. Solo da quel momento tutto sarà davvero in discesa.