Dalot, gol in United-Everton: Milan avvisato, niente prestito

Diogo Dalot, in attesa di risposte sul suo futuro, ha dimostrato ancora una volta le sue grandi qualità. Che prestazione nell’amichevole tra Manchester United ed Everton!

L’ambiente rossonero è in attesa di capire se Diogo Dalot sarà destinato ancora a vestire la maglia del Milan, o se rimarrà a Manchester alla corte di Ole Solskjaer. Maldini e Massara sono in continuo contatto con i Red Devils, con l’intenzione di riportare al Milan un prospetto che si è dimostrato molto importante per il gioco di Stefano Pioli e in generale per gli equilibri della squadra rossonera.

Sappiamo bene di come il Manchester United faccia muro alla richiesta di prestito con diritto di riscatto da parte del Milan per il terzino portoghese, ed oggi tale negazione è ancora più affermata. I Red Devils vorrebbero subito monetizzare dalla cessione di Diogo Dalot, ma attenzione, perchè in queste settimane di preparazione il giocatore potrebbe anche convincere Solskjaer a mantenerlo nelle sue gerarchie. La speranza di sbloccare la trattativa negli ultimi giorni di agosto potrebbe svanire precocemente.

Diogo si sta comportando molto bene in questa fase di pre-campionato e la dimostrazione eclatante è arrivata proprio oggi. Nell’amichevole tra Manchester United e Everton, Dalot ha messo in mostra una prestazione di altissimo livello.

Oggi il Manchester United si è imposto per 4-0 nella sua ultima amichevole pre-campionato contro l’Everton. Diogo Dalot è entrato al 60’ del secondo tempo al posto di Wan-Bissaka, e ha fornito una prestazione di spessore. A condire le sue ottime giocate è stato il gol del 4-0: il terzino portoghese ha segnato con un gran colpo di testa a scavalcare il portiere avversario.

Davvero una mezz’ora di buon calcio giocato dall’ex Milan. Ciò che stupisce è che Diogo non ha ancora reso noto sui suoi canali social il club per il quale gioca, nonostante sia a tutti gli effetti, attualmente, un giocatore del Manchester United. Un chiaro segnale del fatto che aspetta ancora la chiamata definitiva da parte del Milan. Peccato che, come dicevamo, la trattativa è attualmente bloccata in quanto i Red Devils non hanno intenzione di aprire al prestito.

Ma il classe 1999 sogna i colori rossoneri e si spera che Maldini e Massara riusciranno nell’impresa di riportalo a Milanello: un ambiente che ha fatto sentire il giocatore accolto e nel quale ha trovato gran feeling con i compagni. Per non parlare del bel rapporto instaurato con Stefano Pioli. Il tecnico parmense ha guidato, nella passata stagione, Diogo verso una crescita mirata e i risultati adesso sono più che evidenti.

