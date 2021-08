Amine Adli, niente Milan? Trattativa con un club tedesco

Adli, più volte accostato al Milan in questi mesi, potrebbe proseguire la sua carriera in Bundesliga. Ci sono contatti in corso molto concreti.

È scomparso dalle cronache di calciomercato del Milan, ma Amine Adli rimane un giovane talento molto apprezzato dal club. Gli osservatori rossoneri lo hanno seguito molte volte e non a caso la dirigenza aveva effettuato dei tentativi per assicurarselo.

Tuttavia, l’attaccante 21enne è ancora in forza al Tolosa. Non dovrebbe rimanerci al termine dell’attuale finestra estiva del calciomercato, dato che il suo contratto scade a giugno 2022 e la società francese non vorrà certamente perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Entro fine agosto la cessione arriverà.

Calciomercato Milan, Amine Adli va al Bayern Monaco?

Forse il Milan sta proprio aspettando gli ultimi giorni per provare il nuovo assalto ad Adli. Intanto dalla Francia, però, arriva la notizia di un inserimento del Bayern Monaco. È RMC Sport a rivelare che il club bavarese da settimane è al lavoro su questa operazione. Al giovane talento è stato presentato il progetto per la sua crescita, cosa fondamentale per lui.

Il Bayern Monaco a breve dovrebbe avanzare l’offerta decisiva per strappare Adli al Tolosa, ormai consapevole che non c’è alcuna speranza di rinnovo. Da capire se il Milan si rifarà avanti e se ci saranno altre società (Marsiglia e Lille?) interessate a evitare che il calciatore finisca in Baviera, dove comunque troverebbe altri connazionali ad aiutarlo nell’inserimento in squadra.

Il Bayern Monaco sarebbe un’ottima destinazione per Adli, che realizzerebbe un sogno approdando in uno dei club più importanti del mondo. Il Tolosa valuta circa 10 milioni di euro il cartellino, ma con l’avvicinarsi della fine di agosto il prezzo potrebbe scendere.