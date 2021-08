Bonucci sulla lotta scudetto: “Il Milan può dare fastidio”

Leonardo Bonucci ha rilasciato una dichiarazione sulla lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport. Il difensore ha inserito anche il Milan nella corsa al titolo

Sarà una stagione di Serie A molto avvincente quella che si appresta ad iniziare. Il 22 agosto si darà il via al nuovo campionato e la lotta allo scudetto sarà, molto probabilmente, più serrata che mai. Già l’anno scorso abbiamo visto ben 6 squadre lottare per un posto in Champions, e nella prossima si prospetta la medesima battaglia, se non ancora più agguerrita. C’è stato un gran valzer di allenatori nelle maggiori panchine della Serie A, eccetto che per Milan e Atalanta.

Molto importante è sicuramente il ritorno alla Juventus da allenatore di Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Milan è tornato per rifare grande la Juve. E a proposito di bianconeri si è espresso proprio Leonardo Bonucci, difensore, anche lui ex Milan, della Vecchia Signora. Il neo campione d’Europa è stato chiamato a fare una previsione sulla lotta scudetto. Ebbene, Leonardo, ai microfoni di Sky Sport, ha messo l’Inter come favorita al titolo e non ha escluso il Milan dalla corsa al titolo. A detta di Bonucci, i rossoneri possono dare fastidio.

La sua dichiarazione:

“L’Inter è la squadra da battere, rimane la favorita dato che è campione in carica. Ma ci sono anche Roma, Milan e Lazio che daranno sicuramente fastidio. Nella corsa al titolo i dettagli fanno la differenza. Allegri è molto carico, e noi siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada la scorsa stagione. Ci sono le condizioni per fare una grande stagione”.