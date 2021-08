Calciomercato Milan, il fantasista verso la Francia | C’è l’offerta

L’esterno destro era stato accostato anche al Milan. Adesso c’è un club pronto a strapparlo a Liverpool; presentata la prima offerta.

Il Milan è a lavoro per completare il reparto della trequarti a disposizione di Stefano Pioli. Considerando le tre posizioni del tridente dietro la punta, alla rosa rossonera mancano un trequartista e un esterno destro. Servono infatti due rinforzi: uno per sostituire Hakan Calhanoglu al centro e Samuel Castillejo a destra. Lo spagnolo è in uscita dal club.

I nomi sul tavolo della dirigenza del Milan sono diversi. Per quanto riguarda il ruolo di trequartista, Maldini e Massara stanno riflettendo su profili come Isco, Vlasic, James Rodriguez e come ultimo arrivato Yacine Adli. Ma attenzione, perché a mister Pioli sono graditi quei profili che possono ricoprire più ruoli nel tridente della trequarti. A tal proposito piacciono parecchio i nomi di Hakim Ziyech e Josip Ilicic, che potenzialmente potrebbero occupare sia il ruolo di trequartista che di esterno d’attacco nella fascia destra.

Negli scorsi giorni un altro profilo dal doppio ruolo era stato accostato al Milan. Si tratta di Xherdan Shaqiri del Liverpool, anche lui duttile a centro e destra della trequarti. Il giocatore naturalizzato svizzero è adesso vicino all’approdo in Francia. Un club ha già presentato un’offerta ai Reds per lui.

Leggi anche:

Lione, assalto a Shaqiri: presentata offerta

Come raccontato nei giorni scorsi, Xherdan Shaqiri ha chiesto e ottenuto dal Liverpool il lasciapassare per essere svenduto. E in effetti, con il contratto in scadenza nel 2022 i Reds hanno messo sul mercato l’ala svizzera per una somma tra i 5 e i 7 milioni di euro. Questa è la cifra riportata dai colleghi di calciomercato.com.

In pratica, Xherdan rappresenta un affare low-cost. In Italia, oltre al Milan, anche la Lazio e il Napoli avevano sondato il terreno per lui. Ma adesso c’è il pressing del Lione. Il club di Ligue 1 ha già presentato la prima offerta per Shaqiri e conta di chiudere al più presto la trattativa con il Liverpool. Potrebbe quindi essere la Francia la prossima destinazione del calciatore naturalizzato svizzero.

Il suo possibile acquisto da parte del Milan non aveva convinto i tanti tifosi rossoneri. Se andrà a Lione, questi potranno tirare un sospiro di sollievo. Maldini e Massara puntano forte su altri profili per rinforzare quella zona di campo.