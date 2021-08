Marcelo a Maldini come un tifoso: “Possiamo fare una foto?” | Video

Il terzino del Real Madrid Marcelo, dopo l’amichevole contro il Milan, ha chiesto una foto insieme a Paolo Maldini. Simpatico il video che riprende la scena

Un’amichevole molto combattuta quella andata in scena ieri pomeriggio tra Real Madrid e Milan. A Klagenfurt, in Austria, le gara è terminata sullo 0-0, con le due formazioni che hanno colpito un legno a testa. Degno di menzione è sicuramente il rigore parato dal nuovo portiere rossonero Mike Maignan a Gareth Bale. Una buonissima presentazione quella dell’estremo difensore francese ai tifosi milanisti.

Leggi anche:

Ma a prescindere da risultato e azioni è stato inevitabile non sentire quell’area da Champions League che aleggiava tra le due squadre in campo. Real e Milan hanno fatto la storia della più prestigiosa competizione europea per club, dato che le due società insieme vantano ben 20 Champions conquistate. A fine partita, top player ed ex stelle del calcio si sono potute incontrare e salutare affettuosamente. Fantastica l’immagine che ritrae Paolo Maldini e Carlo Ancelotti stretti in un abbraccio: due fenomeni eterni, uno allenatore e l’altro dirigente, che al Milan hanno fatto la storia.

Ma molto simpatico è stato anche l’incontro tra Marcelo, uno dei terzini più forti al mondo e ormai bandiera del Real Madrid, e sempre Maldini. L’esterno brasiliano ha chiesto timidamente, come un semplice tifoso, una foto all’ex giocatore rossonero e suo idolo. Un’immagine, due terzini sinistri formidabili. La scena è stata ripresa dalle telecamere rossonere e il video è stato poi diffuso sui canali social dell’AC Milan. Marcelo dice a Paolo “Posso fare una foto con te?” e l’altro risponde “Anch’io voglio fare una foto con te”.