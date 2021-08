Amichevoli Milan in estate: calendario, date e orari delle partite

Prende forma il calendario delle amichevoli estive del Milan di Pioli. Andiamo a scoprire quali sono gli impegni della squadra rossonera.

Giovedì 8 luglio il Milan ha cominciato la preparazione estiva per la stagione 2020/2021 e man mano si sta delineando anche il calendario delle amichevoli.

Per la squadra di Stefano Pioli è importante prepararsi al meglio in vista di un’annata che contempla anche il ritorno in Champions League. Bisogna farsi trovare pronti sotto ogni punto di vista a una competizione di così alto livello. Il lavoro a Milanello deve essere perfetto. Lo scorso anno il raduno fu anticipato a causa dei preliminari di Europa League, stavolta l’inizio di stagione dei rossoneri è più normale e si spera anche di vedere meno infortuni.

Milan, il calendario delle amichevoli dell’estate 2021

Sei partite amichevoli totali. La prima è stata giocata sabato 17 luglio a Milanello, dove il Milan ha affrontato a porte chiuse la Pro Sesto. Vittoria per 6-0. La squadra lombarda milita in Serie C e ha nel proprio organico anche Christian Maldini, figlio di Paolo e fratello di Daniel.

Per il 24 luglio c’era l’intenzione di giocare contro la Juventus, ma tale ipotesi è saltata. Tuttavia, il Diavolo ha giocato comunque un match amichevole contro il Modena a Milanello. Start alle ore 17 e vittoria per 5-0.

Il 31 luglio alle ore 21 i rossoneri hanno giocato in Francia, precisamente in Costa Azzurra. In calendario c’era una sfida all’Allianz Riviera, stadio del Nizza. È finita 1-1. Il club francese ha ingaggiato Christophe Galtier, allenatore che ha vinto l’ultima Ligue 1 sulla panchina del Lille. Nella squadra milita Jean-Clair Todibo, difensore centrale che il Milan aveva provato a prendere nel gennaio 2020. L’allora giocatore del Barcellona, però, rifiutò il trasferimento e preferì lo Schalke 04.

La sera del 4 agosto i ragazzi di Pioli hanno giocato allo stadio Mestalla contro il Valencia. Le formazioni si sono sfidate per il Trofeo Naranja. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la squadra di Pepe Bordalas ha avuto la meglio ai calci di rigore. Decisivo il penalty sbagliato da Rade Krunic.

Test di lusso programmato per domenica 8 agosto. Alle ore 18:30 il Milan ha sfidato il Real Madrid, sul campo neutro di Klagenfurt. 0-0 il risultato finale e una gara utile a mettere ulteriori minuti nelle gambe contro l’amato ex Carlo Ancelotti. Da segnalare un palo colpito da Theo Hernandez e un rigore parato da Mike Maignan a Gareth Bale.

Quinta e ultima amichevole in programma è quella del 14 agosto contro il Panathinaikos. Si giocherà in Italia, precisamente allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Anche nell’organico della squadra di Atene c’è un italiano, si tratta dell’attaccante Federico Macheda.

Milan-Pro Sesto 6-0: 17 luglio ore 17:00, Milanello

Milan-Modena 5-0: 24 luglio ore 17:00, Milanello

Nizza-Milan 1-1: 31 luglio ore 21:00, Allianz Riviera

Valencia-Milan 0-0: 4 agosto ore 20:30, Mestalla

Milan-Real Madrid 0-0: 8 agosto ore 18:30, Klagenfurt

Milan-Panathinaikos (da disputare): 14 agosto 2o:30, Nereo Rocco

Milan, dove vedere le amichevoli in diretta TV e streaming

Il Milan ha annunciato che la partita di sabato 17 luglio contro la Pro Sesto si disputerà a porte chiuse. Tuttavia, i tifosi hanno avuto tre modalità per guardarla da casa: la app ufficiale AC Milan, il canale Milan TV e il canale ufficiale YouTube del club. Anche la sfida contro il Modena è stata vista con le stesse modalità.

Per quanto riguarda le altre gare in calendario, è Sky Sport ad aver acquisito i diritti per trasmetterle.