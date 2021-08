Calciomercato Milan, Ilicic cambia idea: decisione presa

Ilicic destinato a rimanere all’Atalanta. Gian Piero Gasperini avrebbe fatto un passo avanti nei confronti dello sloveno, che non vestirà dunque la maglia del Milan, salvo cambi di programma

Josip Ilicic non sarà un giocatore del Milan. Lo sloveno, accostato ai rossoneri in questa sessione di calciomercato con insistenza, resterà all‘Atalanta. Il calciatore – come raccontato Sky Sport – ha avuto un colloquio con Gian Piero Gasperini. Un colloquio che ha riavvicinato le parti, portando l’ex Palermo a scegliere ancora l’Atalanta.

Dunque nessuna cessione – salvo cambi di programma, che nel mercato non si possono mai escludere – per Ilicic, che proverà a guadagnare terreno rispetto la concorrenza nell’affollata trequarti bergamasca.

Per il Milan, Ilicic, come ampiamente raccontato, non è mai stata una prima scelta. I rossoneri hanno sempre visto lo sloveno come una alternativa dei tre della trequarti, soprattutto più per l’esterno di destra, che per il ruolo di sotto punta.

Leggi anche:

Nessuna follia

Il Milan non ha mai preso in preso in considerazione di spendere i 7-8 milioni di euro richiesti dall’Atalanta, per liberare il calciatore, che avrebbe voluto indossare la maglia rossonera. Ora tutto è cambiato, con il Diavolo che continua la sua ricerca per rafforzare il pacchetto offensivo.

Alternative

I nomi continuano ad essere tanti. E’ molto probabile, che una volta portati a termine gli affari legati all’esterno basso (Alessandro Florenzi) e il centrocampista, si chiuderà per il trequartista/esterno alto. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Ziyech del Chelsea: a breve si farà un tentativo con i blues (prestito biennale con diritto di riscatto). Non possono essere esclusi ancora James Rodriguez e Isco, ma attenzione chiaramente alle sorprese, che con il Milan sono sempre dietro l’angolo.